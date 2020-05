Incendio in garage, auto e moto bruciate e palazzina evacuata

BRINDISI – Palazzo evacuato in via Mantegna al quartiere Sant’Elia a Brindisi, a causa di un incendio divampato in un garage. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco e la polizia.

Il rogo si è sviluppato poco prima delle 21 di oggi, mercoledì 20 maggio nella palazzina al civico 19 A. All’interno del garage c’erano due auto e una moto che sono andate distrutte Il fumo ha invaso tutti gli appartamenti tanto che gli inquilini sono stati invitati a lasciarli e portarsi per strada, sul posto anche un’ambulanza del 118.

Una delle vetture era un'Alfa 156. L'appartamento sopra al garage ha subito gravi danni a causa delle alte temperature. Seguono aggiornamenti

