Brindisi, stoppie e alberi in fiamme: vasto incendio in località Sbitri

BRINDISI - Gli incendi di stoppie non danno tregua ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Fin dalle prime luci del giorno si moltiplicano i focolai provocati da residui di mietutura di grano dati alle fiamme. Numerosi roghi, in particolare, si sono sviluppati nelle campagne del capoluogo. Il fronte più vasto tiene impegnati tre mezzi di pompieri in località Sbitri. Le fiamme, fin dalle 12.30, hanno attaccato, oltre al campo di grano, anche diversi alberi di eucalipto. Alimentato dal vento di scirocco, l'incendio avanza verso il villaggio turistico di Acque Chirare. I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per circoscriverlo.

