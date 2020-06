Incendio all'alba: distrutta utilitaria di pensionata

TORRE CANNE (Fasano) – Intervento dei vigili del fuoco all’alba di oggi, sabato 20 giugno, a Torre Canne (frazione balneare di Fasano) dove è andata a fuoco una Toyota Aygo parcheggiata in via Marsala. Si tratta dell’auto di una pensionata residente a Cisternino, l’incendio è divampato attorno alle 4. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e una pattuglia dei carabinieri. Al momento non è stata accertata la causa dell’incendio, al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere di sicurezza installate nella zona.

