Incendio sull'auto di una barista: carabinieri sul posto, è dolo

SAN VITO DEI NORMANNI – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 22 di oggi, martedì 25 febbraio, in via Brindisi a San Vito dei Normanni per un incendio divampato su una Volkswagen Polo parcheggiata per strada.

Si tratta dell’auto di una barista di un locale sito nella via. Sul posto anche i carabinieri. Secondo quanto accertato si tratta di dolo, indagini saranno avviate per fare chiarezza sulla vicenda.