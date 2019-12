A fuoco auto in pieno centro a Fasano: danni anche a un'abitazione

FASANO – Intervento dei vigili del fuoco nella notte in via Perna a Fasano dove è andata a fuoco una Citroen C2 parcheggiata per strada, precisamente nei pressi dell’incrocio con via San’Antonio. In pieno centro. Sul posto si è recata ance una pattuglia dei carabinieri. A chiamare i vigili del fuoco son stati alcuni residenti svegliati (era passata da poco l’una) da alcuni scoppi. Le fiamme oltre a divorare l’auto hanno danneggiato anche il prospetto di un’abitazione al cui interno per fortuna non c’era nessuno. L'auto è intestata a una donna di 46 anni, operaia. Indagini in corso.