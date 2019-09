Incendio auto nella notte in città: distrutta auto di un'impiegata

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco al quartiere Sant’Elia a Brindisi dove è andata a fuoco un’auto parcheggiata per strada, all'incrocio tra via Caravaggio e via Benvenuto Cellini. La richiesta di intervento alla sala operativa è giunta intorno alle 4, l'auto una Citroen, è intestata a una 33enne, impiegata. Sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi.