Carovigno, incendiata nella notte auto di persona con precedenti

CAROVIGNO – Fiamme nella notte a Carovigno, dove in periferia è stata incendiata da ignoti la Fiat Panda di una persona di 42 anni già nota alla giustizia per reati connessi agli stupefacenti. L’auto era parcheggiata in una strada della zona di via Serranova. Sul posto si è recata la squadra di turno dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, ma l’incendio era stato già spento dal proprietario.

Danneggiata solo la parte anteriore dell’utilitaria. Il fatto è avvenuto attorno alle 2,30 della scorsa notte, e delle indagini si occupano i carabinieri della stazione dell’Arma di Carovigno, che esamineranno le registrazioni delle telecamere della zona. La vittima pare non abbia esternato sospetti nei riguardi di alcuno e non ha saputo fornire spiegazioni sull’accaduto.

Recentemente Carovigno è stata epicentro di una serie di arresti nell’ambito dell’Operazione Bronx condotta dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, e diretta dalla Procura della Repubblica di Brindisi, indagine in cui l’attività principale è proprio lo spaccio della droga nella zona (incluse nel blitz anche San Vito e San Michele Salentino).