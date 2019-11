Auto si incendia sulla superstrada: grande spavento per due donne

MESAGNE – Si sono messe in salvo, prima che l’auto venisse avvolta dalle fiamme. Hanno vissuto momenti di grande apprensione due donne che viaggiavano a bordo di un’Alfa 156 alimentata a gas che ha preso fuoco durante la marcia, sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, poco prima dello svincolo per Mesagne ovest, direzione Brindisi. E' accaduto intorno alle ore 7.30 di oggi (lunedì 4 novembre).

La conducente ha accostato non appena si è accorta dell’incendio che si sviluppava nel vano anteriore della macchina. Poi, insieme alla passeggera, ha lasciato immediatamente l’abitacolo. Il tutto è accaduto in piena ora di punta, con rischi concreti per la sicurezza stradale. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Per circa 20 minuti la viabilità è andata in tilt.