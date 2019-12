Auto in fiamme durante la marcia: conducente si mette in salvo

MESAGNE – L’incendio si è sviluppato nel giro di pochi istanti, ma il conducente ha fatto in tempo a mettersi in salvo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 4 dicembre), in via Antonio Gramsci, a Mesagne. L’uomo alla guifa di una Saab 9.3 ha accostato e si è fermato non appena si è accorto di un principio di incendio nel vano motore. Lo stesso ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si è recata una squadra del comando provinciale di Brindisi. I danni sono rimasti circoscritti alla parte anteriore della macchina. Le cause della combustione sono da appurare.