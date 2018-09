Incendio distrugge auto con carrello e ammasso di rami di potatura

MESAGNE – Intervento dei vigili del fuoco a Mesagne in via Falavogna dove un incendio ha distrutto un'auto con carello e divorato sterpaglie e rami di potatura. I pompieri sono dovuti intervenire con tre mezzi e hanno lavorato per oltre due ore. La richiesta di intervento alla sala operativa è giunta alle 14.

Sul posto anche la polizia. Al momento non è stato accertato se l’incendio è partito dall’auto o da qualche rogo appiccato agli scarti di potatura. Il veicolo è intestato a un anziano deceduto ed era parcheggiato nel terreo interessato dall’incendio da tempo.