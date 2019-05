Distrutta da incendio Bmw di un avvocato: accertato il dolo

FASANO – Distrutta da un incendio la Bmw X1 di un noto avvocato fasanese ed ex assessore comunale alla Pubblica istruzione e attività produttive nella giunta Di Bari (dal 2012 al 2015). Era parcheggiata in via della Forcella nei pressi dello studio del professionista. L’incendio è divampato intorno alle 20.30 di ieri, venerdì 17 maggio, e da quanto accertato sin da subito si tratta di un'azione dolosa. Qualcuno ha cosparso il veicolo di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Ostuni. Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito il sopralluogo del caso e ascoltato alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena. Al vaglio anche i fotogrammi delle telecamere installate nella zona. L'avvocato ha escluso collegamenti con la precedente attività politica.