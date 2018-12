Incendio doloso di un furgone: denunciato presunto autore

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna al termine delle indagini sulla vicenda hanno denunciato a piede libero un 60enne del luogo, per il reato di danneggiamento seguito da incendio. L'episodio risale allo scorso autunno, quando fu dato alle fiamme un furgone appartenente ad un commerciante del luogo. Il rogo fu domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, ma le fiamme avevano già distrutto l'abitacolo del veicolo. Sul posto fu rinvenuta una tanica in plastica contenente residui di benzina. Il movente dell'incendio non è stato ancora chiarito.