Incendio in un deposito di attrezzature agricole sulla provinciale

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco in una residenza in campagna sita sulla strada provinciale 79, nei pressi dello svincolo per Cellino San Marco, per un incendio che ha interessato un deposito di attrezzature agricole. Sul posto anche i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda dovrebbe essersi trattato di un corto circuito scatenato da una lampada difettosa. A richiedere l’intervento dei pompieri, giunti dal comando provinciale di Brindisi, lo stesso proprietario della residenza in campagna utilizzata maggiormente nella stagione estiva.

La struttura che ospitava i mezzi agricoli è andata completamente distrutta, salve invece le motozappe. Il fumo sprigionatosi dall’incendio ha preoccupato le decine di automobilisti che durante l’incendio hanno percorso la provinciale che da Tuturano Porta a Cellino, San Pietro e San Donaci. Fortunatamente il rogo è stato domato in tempo.

