Incendio nella notte: danneggiata Opel di veterinario. Si indaga

FRANCAVILLA FONTANA – Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, lunedì 1 ottobre, sulla Opel di un veterinario di Francavilla Fontana. L’auto era parcheggiata in via Brindisi a Francavilla, la richiesta di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco è giunta alle 22.30. Sul posto si è recata una squadra del locale distaccamento e una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della locale compagnia, diretto dal tenente Andrea Grasso. I carabinieri sono a lavoro per accertare le cause che hanno provocato l’incendio, i vigili del fuoco non hanno trovato evidenti segni riconducibili a qualche azione dolosa ma saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda. Al vaglio anche alcuni fotogrammi di telecamere installate nella zona.