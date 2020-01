Incendio nella notte: distrutti due veicoli parcheggiati per strada

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 22.30 di ieri, venerdì 24 gennaio, in via Matteucci al quartiere San Paolo a Brindisi (è una traversa di via provinciale per Lecce) dove sono andati a fuoco due veicoli. Una Fiat Multipla e un furgone Fiat Scudo parcheggiato nelle vicinanze. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi, diretti dal tenente Marco Colì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si tratta di dolo.

Le fiamme sono state appiccate sulla Fiat Multipla intestata a una 41enne del luogo ma affidata al momento a un meccanico, 44enne. Era stata riparata e pronta per la consegna. Il furgone era parcheggiato accanto, ha riportato danni nella parte anteriore. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda, al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso la scena dell’incendio o l’arrivo e la fuga degli incendiari. I danni non sono coperti da assicurazione.