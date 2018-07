Incendio notturno in città: danneggiate due auto parcheggiate in strada

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 3.30 della notte tra ieri e oggi, martedì 24 luglio in via Matteucci al villaggio San Paolo a Brindisi dove è andata a fuoco una Smart intestata a una 40enne del posto. Le fiamme hanno danneggiato anche una Chevrolet Matiz parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche i carabinieri.