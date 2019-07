Incendio nel Poligono di tiro, un'area inagibile: indaga la polizia

BRINDISI – Un vasto incendio è divampato nel Poligono di Tiro che si affaccia sulla ex statale 16 per San Pietro Vernotico, in contrada Masseriola. Dalle 14 di oggi, lunedì 8 luglio, per tre ore, sette pompieri, con tre mezzi hanno lavorato nell’area interessata dalle fiamme: una zona del Poligono è andata distrutta, dichiarata inagibile.

Le fiamme hanno coinvolto anche una costruzione in muratura. Sul posto la polizia, al momento non è chiaro se l’incendio è riconducibile a qualche azione dolosa o è legato ai numerosi roghi di sterpaglie che stanno divampando delle campagne del Brindisino.

I vigili del fuoco non avrebbero trovato elementi utili per fare chiarezza sulla vicenda. Quello che è stato accertato è che l'incendio è partito dall'interno, precisamente dallo "stand a 50 metri" che è composto da 12 linee di tiro. Sul posto anche la Polizia scientifica.

Il poligono durante il mese di luglio è aperto il lunedì e il martedì dalle 16 alle 20. Al momento dell'incendio, quindi, era chiuso.

Gallery