Inciampa in una buca, 10 anni dopo chiede danni per 20mila euro al Comune

BRINDISI – Dieci anni fa, ad agosto 2008, la caduta in una buca in via Ercole brindisino: oggi come allora la donna, residente in città, chiede al Comune il risarcimento dei danni per ventimila euro. Il motivo? Se il manto all’epoca era insidioso, la colpa è solo dell’Amministrazione cittadina perché avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione e non l’ha fatto.

Il risarcimento dei danni

Le ragioni alla base dell’istanza risarcitoria saranno oggetto di valutazione dei giudici della Corte d’Appello di Lecce, di fronte ai quali si svolgerà l’udienza il prossimo mese aprile. Il Comune sarà rappresentato dagli avvocati interni Emanuela Guarino e Monica Canepa.

Se la richiesta della donna è rimasta la stessa nel tempo, identico è il no opposto dall’Ente, secondo il quale la brindisina avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione mentre percorreva quel tratto di strada. Vero è che, allo stato, il primo verdetto ha dato ragione alla tesi del Comune escludendo qualsiasi responsabilità in termini di risarcimento dei danni: a questa conclusione è arrivato il Tribunale di Brindisi, con sentenza pronunciata il 15 giugno 2017, appellata dall’avvocato della donna.

L’atto di citazione

L’atto di citazione risale al 21 marzo 2011, quando il civilista chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma pari a 20.500 euro e 82 centesimi, oltre accessori, a titolo di danni conseguenti alle lesioni patite “in conseguenza di una caduta rovinosa, avvenuta il 5 agosto 2008, a causa di una buca in via Ercole brindisino”.

La costituzione nel giudizio d’appello è stata delibera dal commissario Santi Giuffrè, con i poteri della Giunta, sulla base della relazione dell’Ufficio legale, ora affidato al segretario generale, Pasquale Greco.