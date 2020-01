Muore schiacciato da un trattore: tragedia nelle campagne

OSTUNI – Il trattore si è ribaltato e lo ha schiacciato, non lasciandogli scampo. Un uomo di 56anni di Ostuni è morto a seguito di un tragico incidente che intorno alle ore 17 di oggi si è verificato in contrada Libertini, nelle campagne di Ostuni, nei pressi della strada per la marina di Villanova. L’uomo stava lavorando nei campi, alla guida del mezzo agricolo. Per cause da accertare il trattore è andato a finire in un canale, schiacciando il 56enne. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca, i poliziotti del commissariato di Ostuni e la Polizia Locale. Intervenuti anche il medico legale e l'Ispettorato del lavoro.

