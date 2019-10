Ignora l'alt e si ribalta dopo lungo inseguimento: droga a bordo dell'auto

ORIA – Lo ha intercettato, lo ha inseguito e lo ha estratto dall’abitacolo, dopo un cappottamento. Un carabiniere della stazione di Oria, da solo, ha ammanettato una persona residente a Taranto che se ne andava in giro nel brindisino con 25 grammi di cocaina. L’”incontro” fra il carabiniere e il tarantino è avvenuto in modo del tutto fortuito.

Il militare intorno alle ore 13 di oggi (martedì 29 ottobre) ha lasciato la caserma oritana per raggiungere il capoluogo, a bordo dell’auto di servizio. Mentre usciva dal centro abitato, ha notato una Fiat 500 che procedeva in maniera sospetta. A quel punto il carabiniere ha intimato l’alt al conducente dell’utilitaria. Ma quest’ultimo, anziché fermarsi, ha pigiato il piede sull’acceleratore, imboccando la strada provinciale per Latiano. Ne è scaturito un inseguimento mozzafiato nel corso del quale il militare non ha mai perso di vista il fuggitivo.

Una volta giunto alle porte di Latiano, in prossimità di un curvone, l’inseguito ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa con un ribaltamento. Il carabiniere in un baleno ha raggiunto la Fiat e ha estratto il conducente dall’abitacolo. L’uomo, nonostante la carambola, non ha riportato neanche un graffio.

Nel giro di pochi minuti, allertati via radio dal collega, sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Le forze hanno perquisito il mezzo incidentato, recuperando un involucro contenente 25 grammi di cocaina. Adesso si indaga per risalire alla provenienza della sostanza stupefacente. E’ da appurare, in particolare, se la polvere bianca sia stata acquistata a Oria o invece dovesse essere venduta a qualcun altro.

Il tarantino, condotto al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per cli accertamenti del caso, è stato subito dimesso e accompagnato presso la propria abitazione, in regime di domiciliari.