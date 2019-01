Auto si ribalta in curva: donna finisce in ospedale

BRINDISI - Auto si ribalta in curva e finisce nelle campagne che costeggiano la strada che conduce al centro commerciale Le Colonne: alla guida, una donna, rimasta ferita apparentemente in maniera non grave.

E' rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco che l'hanno poi consegnata agli operatori del 118 per le prime cure sul posto, poi è stata accompagnarla in ospedale.

L'incidente è avvenuto questa sera attorno alle 22. La donna, 30 anni, di origine albanese, era da sola in auto, una Ford Fiesta. Resta da chiarire la dinamica che sarà accertata dagli agenti della sezione Volanti.