Altra tragedia della strada: motociclista di 20 anni perde la vita

FASANO – Ancora una vita spezzata sulle strade del Brindisino, in una vigilia di Ferragosto segnata da una doppia tragedia. Il 20enne Giuseppe Vinci, di Fasano, ha perso la vita a seguito di un incidente che intorno alle ore 5,45 del mattino si è verificato alle porte di Speziale, frazione di Fasano. Circa tre ore prima, il brindisino Matteo Machì, di 21 anni, aveva perso la vita sul cavalcavia che collega la complanare Bozzano-La Rosa alla strada statale 16 per Tuturano, a seguito del ribaltamento dell’auto a bordo della quale viaggiava insieme ad altri due ragazzi.

Vinci, stando a una prima ricostruzione dei fatti, si stava dirigendo, alla guida di una moto, verso un vivaio di Speziale presso il quale lavorava. Per cause da accertare, il giovane ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Sul posto si è recata un’ambulanza con personale del 118. Ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Pezze di Greco. I militari stanno ascoltando alcuni testimoni. Non è da escludere, infatti, che vi siano altri mezzi coinvolti nel sinistro. La strada è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia.