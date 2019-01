Auto contro albero nelle campagne: un giovane perde la vita

TORCHIAROLO - L'impatto contro un albero di ulivo non gli ha lasciato scampo. Un ragazzo di 20 anni, Kevin Losito, di Torchiarolo, ha perso la vita a seguito di un terribile incidente che intorno alle ore 19,30 di oggi (giovedì 3 gennaio) si è verificato lungo la strada secondaria per la marina di Lendinuso, nella periferia di Torchiarolo, nei pressi del santuario della Madonna di Galeano.

La vittima si trovava alla guida di una Ford Fiesta di colore grigio. Lungo un tratto rettilineo, per cause da accertare, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e ha invaso le campagne, terminando la corsa con una violenta collisione contro un albero. Le condizioni del 19enne sono parse fin da subito disperate. Il giovane è stato soccorso da personale del 118. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare.

La dinamica del sinistro è a vaglio degli agenti della polizia locale di Torchiarolo al comando di Lorenzo Renna. A quanto pare non vi sono altri veicoli coinvolti. Sul posto si è recata anche una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. L'auto è stata posta sotto sequestro nel deposito giudiziario Tarantini di San Pietro Vernotico.

