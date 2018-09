Auto contro moto all'incrocio: ferite in maniera non grave due persone

FRANCAVILLA FONTANA – Incidente tra un’auto e una motocicletta questa sera a Francavilla Fontana, sulla via per Oria. Illeso il conducente della vettura, una Golf, mentre i due uomini a bordo della moto, una Honda, sono stati portati in ospedale in codice giallo da una ambulanza del 118, per accertamenti diagnostici e per poter escludere lesioni interne.

Sul luogo dell’incidente si è recata una pattuglia della Polizia locale di Francavilla Fontana per i rilievi e l’identificazione delle persone coinvolte. Subito dopo l’impatto, il conducente della Golf si è fermato per assistere i due motociclisti sino all’arrivo dell’equipe del 118, poi ha proseguito per ragioni personali urgenti.