Auto contro moto nel centro abitato: sei feriti. Aggredito autista del 118

BRINDISI – Insulti e spintoni all’autista del 118 mentre soccorreva una persona rimasta coinvolta in un incidente. È accaduto nella serata di oggi, giovedì 15 novembre, al quartiere Paradiso a Brindisi. L’incidente si è verificato in via Egnazia intorno alle 18.30, un’auto e una moto sono entrate in collisione, sei persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Sul posto, per soccorrere i malcapitati, sono state inviate tre ambulanze del 118. Per i rilievi e la gestione del traffico, invece, si sono recati agenti della Polizia locale e carabinieri.

Mentre una delle sei persone coinvolte, una ragazza, stava per salire sull’ambulanza, un uomo ha inveito contro l’autista che la stava aiutando. Gli ha rivolto offese e insulti mettendogli le mani al volto e spintonandolo. La vittima di questa vile aggressione, perché aggredire un operatore che soccorre un ferito è un gesto vergognoso, non ha reagito evitando che la situazione degenerasse. I sei feriti sono stati condotti al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per essere sottoposti a tutti gli approfondimenti diagnostici del caso. Al momento l’autista si riserva di sporgere denuncia.