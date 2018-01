Auto contro palo al Paradiso: un pompiere e un vigile urbano in ospedale

BRINDISI – Un vigile del fuoco, fuori servizio, e un agente della polizia locale, a bordo dell’auto di servizio, sono stati trasportati in ospedale a seguito di un incidente che si è verificato intorno alle ore 8,30 di oggi (26 gennaio) all’inizio di via della Torretta, al rione Paradiso, a pochi passi dal comando della polizia locale.

La Fiat Panda condotta dal vigile urbano stava lasciando la caserma quando si è scontrata, per cause da accertare, con la Citroen Picasso condotta dal pompiere. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Serra. La fiancata lato guidatore della Citroen è stata centrata in pieno dalla Panda.

Dopo la collisione, la Picasso ha invaso il marciapiede, andando a sbattere contro il palo della luce. Sul posto si sono immediatamente recati alcuni agenti che si trovavano in caserma. Nel giro di alcuni minuti sono arrivate le ambulanze con personale del 118. Entrambi gli infortunati, vigili e coscienti, sono stati condotti verso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, dove le loro condizioni sono in fase di accertamento.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Brindisi. Spetterà a loro il compito di appurare la dinamica dei fatti.