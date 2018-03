Auto fuori controllo si ribalta nelle campagne: donna in prognosi riservata

CEGLIE MESSAPICA – Ha riportato un trauma cranico, uno facciale, una contusione polmonare e fratture in diverse parti del corpo la 35enne di Ceglie Messapica che nel pomeriggio di ieri, martedì 13 marzo, è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla strada che collega Ceglie a Martina Franca. L’auto sulla quale viaggiava, una Opel Insignia, è andata distrutta.

Si è cappottata nelle campagne circostanti sfiorando numerosi alberi. La donna viaggiava da sola e da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Ceglie Messapica, diretti dal comandante Cataldo Bellanova, giunti sul posto per i rilievi del caso, nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Al momento non sono state accertate le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo alla donna. E’ ricoverata in prognosi riservata.

Gallery