Auto fuori controllo sulla provinciale finisce ribaltata in uliveto

OSTUNI – Un 40enne di Ostuni, E.V. è finito in ospedale per le ferite riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi poco prima delle 10 di oggi, martedì 9 gennaio, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Rosa Marina. L’uomo viaggiava a bordo di un Ford Focus che, per cause al vaglio della Polizia, si è ribaltata in un uliveto che costeggia la carreggiata dopo aver sfondato il guardrail.

Il conducente, che viaggiava da solo, è rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Ostuni. Il ferito è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino da un’ambulanza del 118, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Ostuni che si è occupata dalla viabilità durante i rilievi eseguiti dagli agenti del locale commissariato di polizia.