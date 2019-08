Auto contro bici sulla strada per il mare: paura per una ciclista

BRINDISI – E’ stata sbalzata sull’asfalto, dopo un violento impatto prima contro il cofano e poi sul parabrezza. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per una ciclista che intorno alle ore 10,30 di oggi (domenica 4 agosto) è stata investita da un’auto, mentre percorreva via Maestri del Lavoro, strada che collega l’aeroporto alla litoranea nord di Brindisi, molto trafficata il fine settimana.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’intersezione con la strada costiera, alcune centinaia di metri dopo lo stabilimento della Leonardo divisione elicotteri. La bici è stata c’entrata in pieno, per cause da accertare, da una Fiat Punto condotta scura condotta da un uomo.

La donna è andata a finire prima sul cofano, dalla parte del passeggero, della Punto, per poi essere proiettata contro il parabrezza, sempre dalla parte del passeggero. Infine sia la ciclista che la bici si sono schiantati sull'asfalto dopo un volo di alcuni metri, oltre la parte posteriore della vettura. Alcuni automobilisti, fra cui lo stesso conducente della Punto, si sono fermati per prestare i primi soccorsi alla donna, vigile e cosciente ma molto dolorante.

Giunto sul posto nel giro di alcuni minuti, il personale del 118 ha condotto la donna presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Illesi l'automobilista e altre due persone che viaggiavano a bordo dell'utlitaria. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. I danni riportati sia dal parabrezza, quasi sfondato, che dal cofano della vettura, testimoniano la violenza dello scontro.