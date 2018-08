Frena alla vista dell'Autovelox e perde il controllo dell'auto: tra i feriti un bambino

SAN PIETRO VERNOTICO – E’ di quattro feriti, tra cui un bambino di circa due anni e due auto danneggiate e rimosse con il carroattrezzi il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 11.30 di oggi sulla strada statale 613 per Brindisi: da quanto ricostruito, il conducente di una Jeep alla vista della postazione Autovelox, probabilmente per evitare di incappare in qualche sanzione, avrebbe frenato bruscamente perdendo il controllo del mezzo.

L’auto è dapprima finita contro lo spartitraffico e poi si è fermata al centro della carreggiata piegandosi su un lato, dopo aver urtato un veicolo che lo seguiva, una Renault Captur. Tutto sotto gli occhi degli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico impegnati in un servizio di controllo elettronico della velocità. Un servizio opportunamente annunciato nei giorni precedenti e segnalato così come prevede il codice della strada.

Fortunatamente le persone coinvolte (il conducente della Jeep è di Salerno) non hanno riportato conseguenze preoccupanti, alla Jeep sono scoppiati gli airbag. Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118, i rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale.

Il tratto di superstrada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico durante le operazioni di soccorso e ricostruzione della dinamica, con grossi disagi per gli automobilisti in viaggio in direzione nord. Le auto sono state deviate sulla provinciale che collega San Pietro Campo di Mare e Brindisi, al altezza Cerano.

Il controllo elettronico della velocità proseguirà fino alle 14 come da calendario. La presenza dell’autovelox è segnalata con una cartellone metallico a circa 800 mt di distanza. Entrambi i veicoli sono stati trasferiti nel deposito giudiziario Tarantini.

