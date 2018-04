Furgone si ribalta sulla provinciale: in Rianimazione un giovane autotrasportatore

OSTUNI - Versa in gravi condizioni un giovane autotrasportatore che poco prima delle ore 8 di oggi (30 aprile) è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana, in località Lamacoppa, nell'agro di Ostuni.

Il 27enne P.G., residente nella Città Bianca, procedeva alla guida di un furgone cassonato che per cause da accertare si è ribaltato, scontrandosi con alcuni alberi che si trovavano ai margini della carreggiata. A quanto pare non vi sono altri veicoli coinvolti. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e i vigili del fuoco del locale distaccamente. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Il malcapitato è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, con prognosi è riservata. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Ostuni.

Aggiornato alle ore 12,29