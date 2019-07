Trovato positivo alla cocaina dopo un incidente: denunciato automobilista

CAROVIGNO - E’ risultato positivo alla cocaina un 55enne domiciliato a Riano (Roma) che intorno alle ore 3.30 di notte è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla complanare nord della strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, all’altezza di Torre Santa Sabina. L’uomo procedeva alla guida di una Wolksvagen Tiguan che ha riportato seri danni. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni,

Accompagnato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, il 55enne è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici, risultando positivo alla cocaina. Questo gli è costato una denuncia a piede libero per per guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacente. La patente è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la norma sanzionatoria punisce tale comportamento con sanzioni di natura penale, pena congiunta dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.