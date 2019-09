Scontro fra auto e camion nel centro abitato: giovane donna in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - Scontro fra auto e camion in via Mare a San Pietro Vernotico, paura per una giovane automobilista. La donna, 28 anni del posto, era alla guida di una Ford Fiesta che in seguito all’urto con il mezzo pesante è finita contro un muro. È stata portata in ospedale da un’ambulanza del 118.

È accaduto intorno alle 19. L’impatto è avvenuto mentre l’auto si immetteva in via Mare da una traversa, alla guida dell’autocarro c’era un 48enne di San Pietro che è rimasto illeso, al veicolo è scoppiato uno pneumatico. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale per i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica e per la gestione della viabilità.

L’auto è stata rimossa con il carro attrezzi e parcheggiata nel deposito giudiziario Tarantini i cui operatori si sono occupati anche della rimozione dei detriti dal manto stradale per conto della ditta Sicurezza e Ambiente.

