Auto contro muro: spaventoso incidente sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO – Sono andate a finire contro il muro perimetrale di un terreno privato, abbattendolo in parte. Una Fiat Punto e una Dacia Duster condotte da due uomini residente a San Pietro Vernotico sono le vetture coinvolte in uno spaventoso incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 5 maggio) sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico, all’altezza dell’incrocio con via De Gasperi.

Le due auto si sono scontrate fra di loro. Poi hanno proseguito la loro corsa, impattando contro il manufatto. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118. Entrambi gli automobilisti sono usciti illesi dalla collisione. Un carro attrezzi della ditta Tarantino ha rimosso le macchine seriamente danneggiate.

