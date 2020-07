Scontro tra auto e moto nel centro abitato: un uomo in ospedale

BRINDISI - Auto contro moto all'incrocio tra via Umberto Maddalena e via Duca Degli Abruzzi al quartiere Casale a Brindisi: un uomo è finito sull'asfalto. È accaduto intorno alle 22 di oggi, venerdì 10 luglio. L'impatto è stato così violento che il rumore è stato udito da molti residenti che si sono precipitati per strada.

A entrare in collisione una Lancia Y e una moto custom con a bordo due persone. Una in seguito allo scontro è stata scaraventata sull'asfalto, l'altra è rimasta illesa. Sul posto due ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia locale che si sono occupati della ricostruzione della dimamica.

