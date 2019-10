Incidente nelle campagne di Brindisi: 15enne in coma farmacologico

BRINDISI – E’ ricoverato in coma farmacologico, presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, il 15enne coinvolto nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì (14 ottobre) sulla strada per Palmarini, nelle campagne di Brindisi, lungo la direttrice per San Donaci. Il minorenne è stato sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione di un ematoma celebrale che fortunatamente ha avuto esito positivo. E’ ricoverata con prognosi di 30 giorni, invece, la sorella di 18 anni.

Quest’ultima era alla guida di uno scooter Vespa nero che per cause in fase di accertamento si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto condotta da un brindisino di 63 anni. Il conducente del motociclo si era appena immesso sulla strada principale da un accesso privato, direzione Brindisi, quando è avvenuto il violento impatto con l’utilitaria, diretta verso San Donaci.

Sbalzato sull’asfalto, l’adolescente ha sbattuto la testa. La dinamica dei fatti è tuttora al vaglio della polizia locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice.