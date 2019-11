Tamponamento tra scooter e auto nel centro abitato: illesi i conducenti

BRINDISI – Scontro fra auto e scooter in via Ciciriello a Brindisi nella mattinata di oggi, sabato 16 novembre. Ad avere la peggio il motociclista per cui si è reso necessario l’intervento del 118. I veicoli coinvolti sono una Daewoo Matitz condotta da donna una e uno scooter Piaggio 125 alla cui guida c’era un 40enne.

L’uomo è stato medicato sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto si è recata anche una pattuglia motomontata della Polizia locale che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità, si è trattato di un tamponamento.

