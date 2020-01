Auto sfonda muretto: spaventoso incidente al rione Sant'Elia

BRINDISI - Dopo aver perso il controllo dell'auto, ha letteralmente sfondato il muro perimetrale di un'abitazione. Fortunatamente non ha avuto gtavi conseguenze uno spaventoso incidente che intorno alle ore 17 di oggi (venerdì 3 gennaio) si è verificato in via Armando Spadini, al rione Sant'Elia.

Un uomo alla guida di un'Audi, durante la marcia, ha improvvisamente sbandato, scontrandosi con un'auto in sosta. Poi l'auto ha invaso un'aiuola, fino a scontrarsi con un muretto, frantumandolo. Sul posto si è recata un'ambulanza con personale del 118, ma il conducente, da quanto appreso, ha rifiutato le cure. I rilievi sono stati effettuatu dalla Polizia locale. Fortunatamente non si è trovata alcuna persona sulla traiettoria della macchina.