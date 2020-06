Spaventoso incidente sulla strada provinciale: due persone ferite

CAROVIGNO - L'asfalto disseminato di detriti e le auto ferme a un centinaio di metri di distanza l'una dall'altra. In questo scenario si sono imbattuti i soccorritori intervenuti su uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 2 della scorsa notte (sabato 27 giugno) sulla strada provinciale che collega Carovigno alla località marina di Torre Santa Sabina. Due i veicoli coinvolti: una Mini Cooper rossa e una Fiat Bravo nera. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Dai primi rilievi sembra che la parte anteriore sinistra della Cooper sia entrata in collisione con la fiancata lato guidatore della Bravo, all'altezza del bagagliaio.

Dopo il violento impatto, la Fiat è andata a finire nelle campagne, sul margine della carreggiata. La Cooper, rimasta senza una ruota, si è fermata di traverso fra il guardrail e la strada. Sul posto si sono recate un paio di ambulanze con personale del 118. Almeno due persone, da quanto appreso, hanno riportato ferite. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti per illuminare l'area, avvolta nel buio, in ausilio ai soccorritori e ai carabinieri, che hanno proceduto con i rilievi del caso. La viabilità è stata rallentata fino alla rimozione completa dei frammenti di carrozzzeria che invadevano la strada.

