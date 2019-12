Doppia collisione sulla Brindisi-Tuturano: due persone in ospedale

BRINDISI - Prima il tamponamento con un trattore, poi lo scontro con un'auto. A giudicare dallo stato in cui erano ridotti i mezzi coinvolti, è una fortuna che non abbia avuto gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 18.30 di oggi (giovedì 19 dicembre) si è verificato sulla Strada statale 16 che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, poco dopo lo svincolo per Tuturano.

Delle quattro persone coinvolte, due sono state trasportate in ospedale, mentre le altre due non hanno riportato ferite. Ad avere la peggio è stato un brindisino di 79 anni alla guida di una Suzuki Vitara. L'auto, per cause da accertare, avrebbe tamponato un trattore. A seguito della collisione la macchina ha fatto un testa coda, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un'Alfa Romeo Mito a bordo della quale si trovavano un 24enne e un 22enne.

La violentissima collisione ha provocato l'apertura di tutte gli air bag della Vitara, il cui conducente ha riportato un trauma cranico commotivo. Ha riportato varie contusioni, invece, il passeggero della Mito. Le due auto hanno occupato le due corsie della provinciale. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, un paio di ambulanze con persnale del 118 e i carabinieri della stazione di Tuturano, in ausilio alla Polizia Locale di Brindisi nella gestione della viabilità.

L'asfalto era disseminato di detriti nel raggio di decine di metri. Inevitabile la chiusura momentanea al traffico in entrambi i sensi di marcia, fino alla rimozione delle macchine. Uno dei carro attrezzi intervenuti è quello della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.

