Incidente sulla complanare: morto l'anziano automobilista

MESAGNE – Ha avuto un tragico epilogo l’incidente che si è verificato stamattina (domenica 5 luglio) sulla complanare della strada statale 7 che collega Taranto a Brindisi, poco oltre Mesagne. L’80enne Carmelo De Punzio, di Mesagne, si è spento nel tardo pomeriggio presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato trasportato in codice rosso.

Il pensionato era alla guida di una Fiat 126 che per cause da accertare si è scontrata con una Fiat Idea a bordo della quale viaggiavano tre persone residenti a Corato, presumibilmente in vacanza in provincia di Brindisi. Gli occupanti della Idea hanno riportato, fortunatamente, solo ferite lievi. Fin dal primo momento sono parse estremamente gravi, invece, le condizioni di De Punzio, condotto in ospedale dal personale del 118, giunto sul posto con diverse ambulanze.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia locale di Mesagne, supportata nella gestione della viabilità da una Volante del locale commissariato. Intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Per la ricostruzione della dinamica, è stata ascoltata sul posto anche una coppia di turisti che ha assistito all'incidente.

De Punzio lascia una moglie e una figlia. E' stato un fabbro specializzato in saldature che in gioventù ha lavorato a Torino.