Scontro fra due auto all'incrocio fra le provinciali: due feriti

BRINDISI – Scontro fra due auto, nella mattinata di oggi, martedì 4 febbraio, all’incrocio tra le strade provinciali 82 e 80, rispettivamente la San Donaci-Brindisi e la San Pietro-Mesagne. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Brindisi competenti per territorio. Le auto coinvolte sono una Volkswagen Polo e un’Audi A4, a bordo solo i conducenti. Questo almeno emerge da una prima ricostruzione della dinamica. L’impatto è avvenuto durante una manovra di svolta, una delle auto proveniva da San Donaci e l’altra da Mesagne.

Gli airbag hanno evitato conseguenze peggiori per le persone a bordo. L’Audi alla cui guida c’era un 60enne di Ceglie Messapica, P.V. diretto a San Pietro dove lavora, è finita nelle campagne, la Polo è rimasta sulla carreggiata a ridosso dell’intersezione. Gli operatori del 118 giunti sul posto con più ambulanze hanno trasportato i feriti in ospedale, i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli.

L’incrocio tra le due provinciali è spesso teatro di incidenti stradali anche gravi a pochi metri dall’impatto di oggi c’è una lapide in memoria di un sampietrano che esattamente 22 anni fa perse la vita in un incidente stradale proprio su quell’incrocio.

