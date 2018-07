Incidente in via Togliatti, muore motociclista di 28 anni

BRINDISI - Un motociclista di Brindisi è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Palmiro Togliatti, attorno alle 20 di oggi. Cosimo Luciano, aveva 28 anni. Il personale del 118 ha praticato subito un massaggio cardiaco, il ragazzo è stato sistemato sulla barella e l'ambulanza è partita a sirene spiegate verso il nosocomio, dove è stato registrato in codice rosso. Non ce l'ha fatta.

L'incidente

La moto, una Yamaha 700 si è scontrata con una Ford Focus condotta da un 65enne di Brindisi che stava uscendo da via Goito, una strada secondaria. Il giovane aveva il casco. Lievi ferite per la ragazza che era con lui. Tempestivo l'intervento degli agenti della polizia locale di Brindisi i quali hanno immediatamente chiesto l'arrivo dell'ambulanza, rendendosi conto della gravità della situazione.Il personale del 118 ha lottato contro il tenpo, così come i medici dell'ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Gravissime le ferite riportate nell'impatto. Fratture alle costole e milza spappolata.

Il video

Gli agenti hanno già acquisito un video che sarà utile per capire cosa sia successo. Si tratta di un filmato registrato dalle telecamere della zona. Sotto choc l'automobilista. E' toccato agli agenti della polizia locale mettersi in contatto con la famiglia del motociclista. In procura è stata trasmessa una prima informativa di reato al pubblico ministero di turno, il sostituto Francesco Carluccio. Sotto sequestro i mezzi: nei prossimi giorni sarà conferito incarico per la perizia. Non è stata disposta l'autopsia.

La tragedia

In lacrime anche gli amici, quelli con i quali condivideva la passione per le due ruote e quelli con i quali aveva studiato all'istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi. La tragedia sulla strada che probabilmente percorreva diverse volte al giorno, all'altezza del Tribunale. Su Facebook i messaggi di addio: "Ciao Mino". Lo chiamavano così, Mino. Il ragazzo delle due ruote, salito al cielo in una sera d'estate, poco prima dell'eclissi di luna.

Gallery