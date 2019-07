Auto fuori controllo sulla provinciale: un uomo perde la vita

TORRE SANTA SUSANNA – Incidente mortale poco dopo le 19.30 di oggi (lunedì 15 luglio) sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Latiano. A perdere la vita il titolare di un autolavaggio di Torre. Viaggiava a bordo di una Mercedes che si è schiantata contro un muro per poi fermarsi al centro della carreggiata.

Il conducente è rimasto incastrato nel groviglio di lamiere, per estrarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Francavilla Fontana. Sul posto la polizia locale di Torre, i carabinieri di Erchie oltre al personale del 118 che non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Inutile ogni tenativo di soccorso. La notizia dell'incidente ha fatto subito il giro del paese dove l'uomo è conosciuto, in molti si sono recati sul luogo della tragedia increduli e sconvolti.

Gallery