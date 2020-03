Incidente nella notte: auto finisce nelle campagne, muore una donna. Tre feriti

OSTUNI - Una donna di 41 di Martina Franca (Ta), A.S., è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificatosi poco prima delle 4 di oggi, domenica 1 marzo, sulla provinciale 14 che collega Ostuni a Martina Franca, precisamente in contrada Certosa, agro di Ostuni. La donna viaggiava su una Seat Ibiza, era seduta sul sedile posteriore. Alla guida c'era un 46enne G.R., in auto oltre alla vittima c'erano due 47enni G.I e D.A.

L'auto è finita nelle campagne, oltre un muretto a secco, deformandosi. Per estrarre gli occupanti dall'abitacolo contorto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Ostuni. Per la 41enne non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 giunti sul posto con più ambulanze per riportarla in vita. D.A. è stato ricoverato in prognosi riservata ma non corre pericolo di vita. Ferite lievi per gli altri due.

Della ricostruzione della dinamica se ne sono occupati gli agenti della Polizia stradale. L'auto procedeva in direzione Ostuni, le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al guidatore sono in corso di accertamento. Fatto sta che è finita nelle campagne poste a qualche metro sotto il livello del manto stradale. Dopo essersi ribaltata più volte si è fermata in assetto normale di marcia.

Il conducente è stato sottoposto ai test per verificare se aveva assunto droga o alcool oltre i limiti consentiti dalla legge. I risultati hanno dato esito negativo. L'auto è stata sottoposta a sequestro penale, gli agenti della Polizia stradale di Fasano si occuperanno degli ulteriori accertamenti tesi a ricostruire esattamente le circostanze dell'incidente che è costato la vita alla 41enne.

Articolo aggiornato alle 11.56 (Ricostruzione della dinamica e condizione degli altri feriti)