Tamponamento sulla superstrada: code chilometriche e disagi

BRINDISI – Incidente sulla corsia in direzione sud della strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce: all’altezza della zona industriale nei pressi dello svincolo per il quartiere La Rosa si è formata una coda di oltre 5 km. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e polizia locale. È accaduto intorno alle 7 di oggi, mercoledì 13 febbraio.

I mezzi coinvolti sono tre: da quanto si apprende un veicolo durante la marcia ha perso una bombola di Gpl che è andata a finire sotto un altro veicolo che lo seguiva mandandolo fuori strada. Pochissimi minuti dopo è sopraggiunto un Tir che ha tamponato il mezzo già incidentato. Per fortuna si è trattato solo di tanta paura per tutti. Nessuno è rimasto ferito in maniera preoccupante.

Come già detto il traffico ha subito grossi rallentamenti, uno dei veicoli coinvolti ha occupato la corsia di sorpasso.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Brindisi usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery