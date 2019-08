Scontro fra auto e furgone nel centro abitato: un ferito

BRINDISI – Scontro fra due auto in pieno centro abitato a Brindisi: una persona ferita, vigili del fuoco sul posto. È accaduto poco dopo le 14 di oggi, lunedì 5 agosto, all’incrocio fra via Sicilia e via Marche, al quartiere Commenda. Le auto coinvolte sono una Peugeot station wagon 5800 che si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione posto sul marciapiede, condotta da un uomo e un furgone Opel Conbo alla cui guida c’era una donna.

I vigili del fuoco sono stati chiamati dal personale del 118 ma a loro arrivo il ferito, l’occupante della Peugeot, era già stato estratto e portato in ambulanza. Illesa la donna alla guida del furgone. Danneggiata anche una Fiat Panda parcheggiata nelle vicinanze, in seguito all’urto si è spostata di qualche metro. La ricostruzione della dinamica e le cause alla base dell’incidente sono al vaglio degli agenti della Polizia locale recatisi sul posto per i rilievi di rito.

