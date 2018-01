Incidente sulla statale: una donna perde la vita, sei i veicoli coinvolti

FRANCAVILLA FONTANA – Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 gennaio, sulla strada statale 100 tra Mottola (Ta) e Gioia del Colle (Ba): una donna di 54 anni origianria di Francavilla Fontana ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite. Nello scontro sono rimasti coinvolti sei veicoli tra cui un furgone.

I feriti sono stati trasportati con ambulanze del 118 agli ospedali di Castellaneta e Taranto. Sul posto Polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco e personale dell’Anas per la gestione della viabilità, strada chiusa durante i rilievi. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.