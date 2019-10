Ruota di un camion colpisce auto: tragedia sfiorata sulla statale

BRINDISI - Sono stati colpiti dalla ruota di un Tir, mentre andavano a lavoro. Hanno vissuto momenti di grande spavento due ragazzi di Ostuni che all'alba di oggi (mercoledì 2 ottobre) sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, poco dopo il santuario della Madonna di Jaddico.

I due, a bordo di una Volkswagen Golf, si stavano dirigendo verso lo stabilimento di Brindisi della Leonardo Elicotteri (ex AgustaWestland). Improvvisamente, da quanto appreso, il rimorchio di un mezzo pesante che precedeva la golf ha perso una ruota. Questa è andata a finire sul cofano (fortunatamente non sul parabrezza, altrimenti le conseguenza sarebbero state peggiori) della Golf, il cui conducente non ha potuto far nulla per evitare l'impatto.

L'auto a quel punto si è fermata sulla carreggiata con il cofano sollevato, mentre l'autotrasportatore ha proseguito la sua corsa. I due giovani, usciti pressoché illesi dall'abitacolo, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale.