Tamponamento a catena in città: due persone ferite, traffico in tilt

BRINDISI - Traffico in tilt in via provinciale per Lecce, alle porte di Brindisi, a causa di un tamponamento a catena verificatosi intorno alle ore 9 di oggi (lunedì 6 maggio). Quattro le auto coinvolte nel sinistro: un furgoncino Fiat Ducato, una Citroen C 5, un'audi e una Fiat Punto. Lo scontro si è verificato in direzione del centro abitato di Brindisi, all'altezza dello svincolo per il rione Perrino.

L'impatto più violento è stato quello fra il furgoncino e la C5. Due conducenti hanno riportato ferite di lievi entita che hanno reso necessario l'intervento di due ambulanze con personale del 118. Nel giro di pochi minuti si è formato un lungo incolonnamento di auto. Due pattuglie della polizia locale hanno gestito la viabilitò con un senso unico alternato per sbrogliare la matassa, fino a quanto i veicoli incidentati non sono stati rimossi.